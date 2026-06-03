Stretti in un alleanza

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stretti in un alleanza' è 'Federati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FEDERATI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Stretti in un alleanza
  • Risposta: FEDERATI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FEAI
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Federati? Quando più gruppi decidono di unire le forze, formando un'alleanza stretta, si dice che sono federati. Questa collaborazione permette di condividere risorse e obiettivi comuni, rafforzando la loro presenza e influenzando più efficacemente le decisioni nel loro settore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stretti in un alleanza: risposta da 8 lettere

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