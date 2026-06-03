Stretti in un alleanza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stretti in un alleanza' è 'Federati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F E D E R A T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Stretti in un alleanza

Stretti in un alleanza Risposta: FEDERATI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F E A I

Inizia con: F

F Finisce con: I

Perchè la soluzione è Federati? Quando più gruppi decidono di unire le forze, formando un'alleanza stretta, si dice che sono federati. Questa collaborazione permette di condividere risorse e obiettivi comuni, rafforzando la loro presenza e influenzando più efficacemente le decisioni nel loro settore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stretti in un alleanza: risposta da 8 lettere

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