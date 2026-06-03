Stretti in un alleanza
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stretti in un alleanza' è 'Federati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Stretti in un alleanza
- Risposta: FEDERATI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FEAI
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Federati? Quando più gruppi decidono di unire le forze, formando un'alleanza stretta, si dice che sono federati. Questa collaborazione permette di condividere risorse e obiettivi comuni, rafforzando la loro presenza e influenzando più efficacemente le decisioni nel loro settore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Stretti in un alleanza: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Stretti in un alleanza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Federati. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.