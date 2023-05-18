Confermare stabilire
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Confermare stabilire' è 'Sancire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Confermare stabilire
- Risposta: SANCIRE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SCIE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Sancire? Quando si vuole assicurare che qualcosa sia ufficiale, si sceglie di sancire una decisione o un accordo. Questo gesto serve a confermare e rendere definitiva una scelta, dando chiarezza e sicurezza a tutte le persone coinvolte. È un modo per stabilire che tutto è stato deciso e accettato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Confermare stabilire: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Confermare stabilire" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sancire. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.