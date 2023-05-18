Confermare stabilire

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Confermare stabilire' è 'Sancire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SANCIRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Confermare stabilire
  • Risposta: SANCIRE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SCIE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Sancire? Quando si vuole assicurare che qualcosa sia ufficiale, si sceglie di sancire una decisione o un accordo. Questo gesto serve a confermare e rendere definitiva una scelta, dando chiarezza e sicurezza a tutte le persone coinvolte. È un modo per stabilire che tutto è stato deciso e accettato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Confermare stabilire: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Confermare stabilire" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sancire. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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