Confermare stabilire

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Confermare stabilire' è 'Sancire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A N C I R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Confermare stabilire

Confermare stabilire Risposta: SANCIRE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S C I E

Inizia con: S

S Finisce con: E

Perchè la soluzione è Sancire? Quando si vuole assicurare che qualcosa sia ufficiale, si sceglie di sancire una decisione o un accordo. Questo gesto serve a confermare e rendere definitiva una scelta, dando chiarezza e sicurezza a tutte le persone coinvolte. È un modo per stabilire che tutto è stato deciso e accettato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Confermare stabilire: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Confermare stabilire" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sancire. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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