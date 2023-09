Stabilire i confini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilire i confini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DELIMITARE

Significato/Curiosita : Stabilire i confini

L'esploratore robert hermann schomburgk risalì il corentyne per stabilire il confine tra la colonia britannica e e olandese. lo fissò sul kutari, che... Calcestruzzo o plastica, utilizzata per incanalare il flusso stradale oppure per delimitare provvisoriamente un'area di cantiere, utilizzata anche in situazioni di...