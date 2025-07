Aiuta a stabilire le cause d un incidente aereo nei cruciverba: la soluzione è Scatola Nera

SCATOLA NERA

Curiosità e Significato di Scatola Nera

Perché la soluzione è Scatola Nera? La scatola nera è un dispositivo fondamentale che registra tutti i dati di volo e le comunicazioni durante un incidente aereo. Anche se il nome può ingannare, non è nera ma arancione brillante, per essere facilmente ritrovata. Grazie a questa tecnologia, gli esperti possono analizzare le cause dell’incidente e migliorare la sicurezza dei voli futuri, contribuendo a prevenire tragedie simili.

Come si scrive la soluzione Scatola Nera

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

