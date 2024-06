Imporre una norma con la forza della legge

: Nel periodo antico, la più conosciuta è quella emessa al termine della guerra gotica dall'imperatore Giustiniano I su richiesta di papa Vigilio per sancire il ritorno dell'Italia sotto il dominio diretto dell'impero. Nel tardo Impero romano, la Prammatica Sanzione (Pragmatica Sanctio, in latino) era una costituzione imperiale che affrontava temi di particolare rilevanza ed interesse generale la quale, promulgata su richiesta di un alto funzionario, entrava in vigore appena pubblicata.

Italiano: Verbo: Transitivo: sancire (vai alla coniugazione) . stabilire solennemente, con autorità, anche mediante una legge. (senso figurato) sigillo di cose molto importanti, anche idee, concetti o concezioni. Sillabazione: san | cì re. Pronuncia: IPA: /san'tire/ . Etimologia / Derivazione: dal latino sancire cioè "rendere sacro, inviolabile" . Sinonimi: approvare, confermare, consacrare, ratificare, sanzionare.