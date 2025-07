La capitale del Laos nei cruciverba: la soluzione è Vientiane

VIENTIANE

Curiosità e Significato di Vientiane

Perché la soluzione è Vientiane? Vientiane è la capitale del Laos, un paese nel sud-est asiatico. Il nome deriva dal termine Vieng Thong, che significa città dorata in lingua locale, riflettendo la sua importanza storica e culturale. Questa città affascinante combina tradizione e modernità, offrendo un mix unico di templi antichi e quartieri vivaci. Un luogo da scoprire per immergersi in una cultura ricca e autentica.

Come si scrive la soluzione Vientiane

V Venezia

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

