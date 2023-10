Il cambiamento di colore degli alberi d autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cambiamento di colore degli alberi d autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOLIAGE

Significato/Curiosità : Il cambiamento di colore degli alberi d autunno

Durante l'autunno, il cambiamento di colore delle foglie degli alberi è un fenomeno molto affascinante. Questo processo, noto come foliage o spettacolo autunnale delle foglie, si verifica quando gli alberi iniziano a prepararsi per l'inverno. Durante la primavera e l'estate, le foglie degli alberi sono verdi grazie alla presenza di clorofilla, il pigmento che svolge un ruolo chiave nella fotosintesi. La clorofilla assorbe principalmente la luce blu e rossa dello spettro luminoso e riflette la luce verde, dando alle foglie il caratteristico colore verde. Tuttavia, quando le giornate diventano più corte e le temperature più fredde durante l'autunno, gli alberi iniziano a prepararsi per l'inverno. A questo punto, le foglie smettono di produrre clorofilla e i pigmenti che erano precedentemente mascherati dalla clorofilla diventano visibili. Questi pigmenti includono carotenoidi (che producono colori gialli, arancioni e marroni) e antociani (che producono colori rossi e viola).

