Testa di : un colore scuro delle scarpe nei cruciverba: la soluzione è Moro

MORO

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un colore grigio scuroUn colore delle scarpeLa testa del gorillaIl colore del principe delle fiabeIl colore del lutto liturgico

La definizione "Testa di : un colore scuro delle scarpe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 4 lettere della soluzione Moro:
M Milano
O Otranto
R Roma
O Otranto

