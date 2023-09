Si ricoprono di foglie in autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ricoprono di foglie in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VIALI

Significato/Curiosita : Si ricoprono di foglie in autunno

Letteralmente vuol dire "caccia alle foglie di autunno") indica la tradizione giapponese di recarsi in autunno nelle campagne per ammirare i colori fiammeggianti... William viali (vaprio d'adda, 16 novembre 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico dell'ascoli. cresce calcisticamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

