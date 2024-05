Di colore intenso e vivo

Aggettivo

Curiosità su: Il pagliaccio (derivato di "paglia"), chiamato anche, con un anglicismo, clown (derivato dall'islandese klunni "goffo"), è quel personaggio che ha il compito di divertire gli spettatori, specie negli spettacoli circensi. Esistono diversi tipi di pagliacci: quello più conosciuto è il cosiddetto pagliaccio "augusto", vestito in modo buffo e sgargiante, ma esiste anche il pagliaccio "bianco", romantico e vestito in modo più sobrio. Recentemente il cinema e la letteratura dell'orrore ne hanno proposto versioni cattive. Nel linguaggio corrente, il termine può essere riferito anche a un modo di comportarsi tipico di una persona poco credibile, o avvezza a non prendere sul serio un argomento. È anche sinonimo di buffone, in senso non necessariamente negativo: pagliaccio è chi ama far divertire il proprio gruppo.

sgargiante m e f sing (pl.: sgargianti)

Voce verbale

sgargiante

participio presente di sgargiare

Sillabazione

sgar | giàn | te

Pronuncia

IPA: /zgar'dante/

Etimologia / Derivazione

vedi sgargiare

Sinonimi

appariscente, vistoso, chiassoso, acceso, vivo, vivace, smagliante, forte, deciso, violento, luminoso

Contrari