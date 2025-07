La massima pena prevista in Italia nei cruciverba: la soluzione è Ergastolo

ERGASTOLO

Curiosità e Significato di Ergastolo

La parola Ergastolo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ergastolo.

Perché la soluzione è Ergastolo? L'ergastolo è la pena più severa prevista dalla legge italiana, che prevede la detenzione a vita di una persona condannata per reati gravissimi. Significa che il condannato può trascorrere il resto della sua vita in carcere, senza possibilità di libertà condizionale. È una misura pensata per i reati più gravi, come omicidi o crimini particolarmente efferati.

Come si scrive la soluzione Ergastolo

Hai davanti la definizione "La massima pena prevista in Italia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

G Genova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

