Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi nei cruciverba: la soluzione è Daspo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi' è 'Daspo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DASPO

Curiosità e Significato di Daspo

Vuoi sapere di più su Daspo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Daspo.

Perché la soluzione è Daspo? Il DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) è una misura prevista dalla legge italiana per prevenire la violenza negli stadi. Consiste nel divieto temporaneo o permanente di assistere a eventi sportivi, al fine di tutelare la sicurezza di tifosi e spettatori. È uno strumento efficace per contrastare comportamenti violenti e mantenere l’ordine durante le partite.

Come si scrive la soluzione Daspo

Hai davanti la definizione "Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

A Ancona

S Savona

P Padova

O Otranto

