Antico popolo di pirati dell Asia Minore

Home / Soluzioni Cruciverba / Antico popolo di pirati dell Asia Minore

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Antico popolo di pirati dell Asia Minore' è 'Lici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antico popolo di pirati dell Asia Minore" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antico popolo di pirati dell Asia Minore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Lici? I Lici erano un gruppo di pirati che operarono lungo le coste dell'Asia Minore, mettendo in fuga le navi e terrorizzando le rotte commerciali dell'epoca. La loro presenza influenzò profondamente le attività marittime e le difese delle regioni circostanti. Conosciuti anche per alcune attività di saccheggio e per la resistenza contro gli invasori, rappresentano un esempio di popolazioni guerriere e indipendenti di quel periodo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Antico popolo di pirati dell Asia Minore nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lici

La definizione "Antico popolo di pirati dell Asia Minore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antico popolo di pirati dell Asia Minore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lici:

L Livorno I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antico popolo di pirati dell Asia Minore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Antico popolo dell Asia MinoreAntico popolo dell Asia centraleAntico popolo di pirati abitante le coste dell attuale Turchia asiaticaUn antico popolo dell Italia centraleAntico popolo dell attuale Romania