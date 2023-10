Antico popolo dell attuale Romania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico popolo dell attuale Romania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DACI

Significato/Curiosita : Antico popolo dell attuale romania

I Daci furono una popolazione indoeuropea storicamente stanziata nell'area a nord del basso corso del Danubio che da loro ha preso il nome (Dacia, corrispondente grossomodo alle odierne Romania e Moldavia).

