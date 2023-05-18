Albero che dà un noto olio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero che dà un noto olio' è 'Argan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARGAN

Perché la soluzione è Argan? L'argan è un albero originario del Marocco noto per i suoi frutti ricchi di semi da cui si ottiene un prezioso olio. Questo olio è apprezzato sia in cucina che in cosmetica per le sue proprietà nutritive e rigeneranti. La pianta cresce in ambienti aridi e desertici, adattandosi alle condizioni più difficili. La sua presenza rappresenta un elemento fondamentale nella cultura e nell'economia locale, contribuendo alla conservazione dell'ecosistema. L'argan è considerato un vero tesoro naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Albero che dà un noto olio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Albero che dà un noto olio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Argan

In presenza della definizione "Albero che dà un noto olio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Albero che dà un noto olio" conferma che la soluzione 'Argan' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Argan

A Ancona R Roma G Genova A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Albero che dà un noto olio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Argan' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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