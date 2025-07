Albero del Marocco che dà un olio usato in cosmetica nei cruciverba: la soluzione è Argan

Home / Soluzioni Cruciverba / Albero del Marocco che dà un olio usato in cosmetica

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Albero del Marocco che dà un olio usato in cosmetica' è 'Argan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARGAN

Curiosità e Significato di Argan

Non fermarti alla soluzione! Conosci Argan più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Argan.

Perché la soluzione è Argan? L'argan è un albero originario del Marocco, noto per i suoi preziosi semi che producono un olio ricco di proprietà benefiche. Questo olio, chiamato anche oro liquido, viene utilizzato in cosmetica per idratare, nutrire e proteggere la pelle e i capelli. Un vero tesoro naturale che valorizza la bellezza con ingredienti 100% naturali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Albero del Marocco che dà un noto olioL albero del Marocco che dà un noto olioAlbero che dà un noto olioPianta del Marocco da cui si ricava un olio idratanteL albero africano da olio su cui le capre si arrampicano per nutrirsi dei frutti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Argan

Stai cercando la risposta alla definizione "Albero del Marocco che dà un olio usato in cosmetica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R A O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARLO" CARLO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.