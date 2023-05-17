Vigorosi e prestanti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vigorosi e prestanti' è 'Atletici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A T L E T I C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vigorosi e prestanti

Vigorosi e prestanti Risposta: ATLETICI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A E I I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Atletici? Gli atleti sono persone che si distinguono per la loro forza e agilità, mostrando un fisico forte e prestante. La loro presenza sul campo trasmette energia e determinazione, rendendoli protagonisti di ogni competizione con un aspetto vigoroso e deciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vigorosi e prestanti: risposta da 8 lettere

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