Vigorosi e prestanti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vigorosi e prestanti' è 'Atletici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vigorosi e prestanti
- Risposta: ATLETICI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AEII
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Atletici? Gli atleti sono persone che si distinguono per la loro forza e agilità, mostrando un fisico forte e prestante. La loro presenza sul campo trasmette energia e determinazione, rendendoli protagonisti di ogni competizione con un aspetto vigoroso e deciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vigorosi e prestanti: risposta da 8 lettere
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