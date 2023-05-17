Vigorosi e prestanti

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vigorosi e prestanti' è 'Atletici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ATLETICI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vigorosi e prestanti
  • Risposta: ATLETICI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AEII
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Atletici? Gli atleti sono persone che si distinguono per la loro forza e agilità, mostrando un fisico forte e prestante. La loro presenza sul campo trasmette energia e determinazione, rendendoli protagonisti di ogni competizione con un aspetto vigoroso e deciso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vigorosi e prestanti: risposta da 8 lettere

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