La Soluzione ♚ Vigorosi abbracci La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vigorosi abbracci. STRETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vigorosi abbracci: Le Strette di Pertuso o più semplicemente chiamate Le Strette, sono una spettacolare gola fluviale situata in Piemonte (Provincia di Alessandria), formata dal torrente Borbera tra i centri di Pertuso di Cantalupo Ligure e Persi di Borghetto di Borbera. Lunga circa 6 chilometri e alta in certi punti anche 100 metri, divide la bassa Val Borbera essenzialmente di natura pianeggiante dall'alta Val Borbera, più montuosa e accidentata, che sale sino alla cima del Monte Chiappo (1.700 m). Le gole sono interamente attraversate dalla SP 140 della val Borbera che collega il comune di Arquata Scrivia con il centro di Capanne di Cosola, situato sul ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Le Strette di Pertuso o più semplicemente chiamate Le Strette, sono una spettacolare gola fluviale situata in Piemonte (Provincia di Alessandria), formata dal torrente Borbera tra i centri di Pertuso di Cantalupo Ligure e Persi di Borghetto di Borbera. Lunga circa 6 chilometri e alta in certi punti anche 100 metri, divide la bassa Val Borbera essenzialmente di natura pianeggiante dall'alta Val Borbera, più montuosa e accidentata, che sale sino alla cima del Monte Chiappo (1.700 m). Le gole sono interamente attraversate dalla SP 140 della val Borbera che collega il comune di Arquata Scrivia con il centro di Capanne di Cosola, situato sul ... strette f pl femminile plurale di stretto Sostantivo, forma flessa strette f pl femminile plurale di stretta Voce verbale strette participio passato femminile plurale di stringere Sillabazione strét | te Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi stretto

(voce verbale) vedi stringere Sinonimi (aggettivo) (di superfici) ristrette, rimpicciolite, limitate, anguste, insufficientemente larghe, di larghezza ridotta

ristrette, rimpicciolite, limitate, anguste, insufficientemente larghe, di larghezza ridotta (di vesti) piccole, ridotte, fasciate, striminzite, attillate, aderenti

piccole, ridotte, fasciate, striminzite, attillate, aderenti chiuse, serrate, bloccate

rigorose, severe, prossime, intime

premute, compresse, schiacciate, pigiate, strizzate

abbracciate, avvinghiate

legate, unite, avvicinate, congiunte, accostate

( senso figurato ) intime, riservate, segrete, profonde

intime, riservate, segrete, profonde ammassate, accalcate, stipate

(di curve) a ridosso, rasenti, addossate, a fianco

a ridosso, rasenti, addossate, a fianco (di norme) rigide, rigorose, severe, precise

rigide, rigorose, severe, precise (da necessità) costrette, obbligate

costrette, obbligate (di armi) prese, afferrate, impugnate, brandite

prese, afferrate, impugnate, brandite (di trattative) stabilite, concluse, stipulate

stabilite, concluse, stipulate (da impegni, scadenze) incalzate, assillate, circondate, attanagliate

incalzate, assillate, circondate, attanagliate ( senso figurato ) avare, spilorce, tirchie, parsimoniose, taccagne

avare, spilorce, tirchie, parsimoniose, taccagne (di lingue) pure, proprie, schiette

pure, proprie, schiette (sostantivo) (a un bullone, una morsa) stringimenti, prese, accostamenti, giri

stringimenti, prese, accostamenti, giri (alla cintura, alle spese) riduzioni, accorciamenti , restringimenti, tagli

riduzioni, accorciamenti , restringimenti, tagli (al cuore, allo stomaco) dolori, fitte

dolori, fitte ( per estensione ) oppressioni, affanni, tormenti, turbamenti

oppressioni, affanni, tormenti, turbamenti strettoie, gole, passaggii angusti

( senso figurato ) momenti critici, situazioni difficili, punti culminanti, morse

momenti critici, situazioni difficili, punti culminanti, morse (di persone) affollamenti, mischie, calche, resse

Contrari (aggettivo) (di superfici) larghe, abbondanti

larghe, abbondanti aperte, sbloccate

sciolte, allentate

(da qualcuno) lasciate

lasciate separate, slegate, allargate, allontanate

(di trattative) annullate, abolite, abrogate

annullate, abolite, abrogate ( senso figurato ) generose, prodighe

generose, prodighe (sostantivo) aumenti, espansioni

aumenti, espansioni (al cuore, allo stomaco) sollievi Proverbi e modi di dire essere alle strette : sul punto di essere colti in errore e fare il possibile per ovviare oppure per evitare una figuraccia Altre Definizioni con strette; vigorosi; abbracci; La tecnica di cura che comporta vigorosi massaggi alla spina dorsale; Forti vigorosi; Provoca baci e abbracci; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vigorosi abbracci

STRETTE

S

T

R

E

T

T

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Vigorosi abbracci' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.