La definizione e la soluzione di 8 lettere: Allenati allo sport. ATLETICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'atletica leggera è un insieme di svariate discipline sportive che possono essere raggruppate in quattro categorie: corse, marcia, concorsi (salti e lanci) e prove multiple. Le corse e le marce su pista outdoor e indoor, i concorsi e le prove multiple costituiscono quella branca dell'atletica leggera che è internazionalmente conosciuta con il termine in lingua inglese di "Track and field" (corrispondente in italiano a "su pista e pedane", locuzione spesso impropriamente abbreviata in "su pista" oppure trasformata altrettanto impropriamente in "su pista e campo"). Molte delle discipline dell'odierna atletica leggera si tenevano in forma ...

atletici m pl

plurale di atletico

Sillabazione

a | tlè | ti | ci

Pronuncia

IPA: /a'tltiki/

Etimologia / Derivazione

dal latino athletica

Sinonimi

sportivi, ginnici

( senso figurato ) prestanti, allenati, aitanti

prestanti, allenati, aitanti (senso figurato) forti, robusti, vigorosì

Contrari

gracili, mingherlini, deboli

Termini correlati