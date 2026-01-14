Vigorosi di polso

SOLUZIONE: ENERGICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vigorosi di polso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vigorosi di polso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Energici? Persone con una presa forte e resistente, che dimostrano forza e determinazione nelle azioni quotidiane. La loro energia si riflette anche nel modo di affrontare le sfide, con entusiasmo e vitalità. Spesso sono individui decisi, capaci di sostenere sforzi prolungati senza affaticarsi facilmente. Questa caratteristica si manifesta non solo nella forza fisica, ma anche nella loro volontà e nel modo di affrontare la vita.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vigorosi di polso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vigorosi di polso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Energici:

E Empoli N Napoli E Empoli R Roma G Genova I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vigorosi di polso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

