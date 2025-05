Ben piantati prestanti nei cruciverba: la soluzione è Aitanti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ben piantati prestanti' è 'Aitanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AITANTI

Curiosità e Significato di "Aitanti"

Hai risolto il cruciverba con Aitanti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Aitanti.

Ben piantati prestanti è un’indicazione per un termine che significhi persone forti, robuste e ben salde. La soluzione AITANTI deriva da ai, che suggerisce a e tanti per indicare molte persone ferme e resistenti. In sostanza, AITANTI indica individui ben piantati, stabili e vigorosi.

Come si scrive la soluzione: Aitanti

Se "Ben piantati prestanti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I O I T S P P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPOSITI" APPOSITI

