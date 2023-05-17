Li rompono le sortite

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li rompono le sortite' è 'Assedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASSEDI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Li rompono le sortite
  • Risposta: ASSEDI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ASI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Assedi? Quando qualcuno interrompe le uscite, si può dire che li rompono le sortite. Questa espressione si collega a un senso di fastidio o disturbo causato da chi si intromette nelle azioni o nei momenti di libertà degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li rompono le sortite: risposta da 6 lettere

La definizione "Li rompono le sortite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Assedi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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