Li rompono le sortite

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li rompono le sortite' è 'Assedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A S S E D I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Li rompono le sortite

Li rompono le sortite Risposta: ASSEDI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A S I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Assedi? Quando qualcuno interrompe le uscite, si può dire che li rompono le sortite. Questa espressione si collega a un senso di fastidio o disturbo causato da chi si intromette nelle azioni o nei momenti di libertà degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li rompono le sortite: risposta da 6 lettere

La definizione "Li rompono le sortite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Assedi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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