Li rompono le sortite
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li rompono le sortite' è 'Assedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Li rompono le sortite
- Risposta: ASSEDI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ASI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Assedi? Quando qualcuno interrompe le uscite, si può dire che li rompono le sortite. Questa espressione si collega a un senso di fastidio o disturbo causato da chi si intromette nelle azioni o nei momenti di libertà degli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li rompono le sortite: risposta da 6 lettere
La definizione "Li rompono le sortite" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Assedi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.