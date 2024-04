La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sono strette nemiche. ASSEDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: L'assedio è una situazione bellica in cui un esercito circonda e controlla gli accessi a una località, di solito fortificata, allo scopo di costringere i difensori alla resa o di conquistarla con la forza. Chi mette in atto un assedio si pone lo scopo di isolare chi lo subisce in modo che questi non possa più avere comunicazioni con l'esterno e che non sia in grado di ricevere rifornimenti di cibo o di mezzi. Ciò avviene, solitamente, circondando l'obiettivo col proprio esercito. Le prime notizie di assedi arrivano da fonti antichissime. Scavi archeologici in Medio Oriente hanno confermato che anche le città più antiche erano dotate di ...

assedi m pl

plurale di assedio

Voce verbale

assedi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di assediare prima persona singolare del congiuntivo presente di assediare seconda persona singolare del congiuntivo presente di assediare terza persona singolare del congiuntivo presente di assediare terza persona singolare dell'imperativo presente di assediare

Sillabazione

as | sè | di

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi assedio

vedi assedio (voce verbale) vedi assediare

Sinonimi

( militare ) accerchiamenti, cerchi, blocchi, isolamenti

accerchiamenti, cerchi, blocchi, isolamenti ( per estensione ) persecuzioni, cacce, tormenti, oppressioni, insistenze, fastidi, molestie, assilli

persecuzioni, cacce, tormenti, oppressioni, insistenze, fastidi, molestie, assilli (seconda persona singolare dell'indicativo presente di assediare: ( militare ) ) circondi, accerchi, asserragli

circondi, accerchi, asserragli ( per estensione ) (un luogo) chiudi, blocchi, isoli, attorni, affolli

chiudi, blocchi, isoli, attorni, affolli (senso figurato) importuni, infastidisci, molesti, circuisci

Contrari