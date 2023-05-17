Pietro esponente della sinistra del passato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pietro esponente della sinistra del passato' è 'Ingrao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N G R A O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pietro esponente della sinistra del passato

Pietro esponente della sinistra del passato Risposta: INGRAO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I G O

Inizia con: I

I Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ingrao? Pietro, figura di spicco della sinistra di un tempo, era conosciuto per il suo modo di parlare deciso e coinvolgente. La sua voce, spesso descritta come potente e vibrante, riusciva a trasmettere passione e determinazione durante i discorsi pubblici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pietro esponente della sinistra del passato: risposta da 6 lettere

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