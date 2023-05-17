Pietro esponente della sinistra del passato

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pietro esponente della sinistra del passato' è 'Ingrao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INGRAO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pietro esponente della sinistra del passato
  • Risposta: INGRAO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IGO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ingrao? Pietro, figura di spicco della sinistra di un tempo, era conosciuto per il suo modo di parlare deciso e coinvolgente. La sua voce, spesso descritta come potente e vibrante, riusciva a trasmettere passione e determinazione durante i discorsi pubblici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pietro esponente della sinistra del passato: risposta da 6 lettere

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