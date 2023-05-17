Pietro esponente della sinistra del passato
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pietro esponente della sinistra del passato
- Risposta: INGRAO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IGO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ingrao? Pietro, figura di spicco della sinistra di un tempo, era conosciuto per il suo modo di parlare deciso e coinvolgente. La sua voce, spesso descritta come potente e vibrante, riusciva a trasmettere passione e determinazione durante i discorsi pubblici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pietro esponente della sinistra del passato: risposta da 6 lettere
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