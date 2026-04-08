Pietro e Paolo lo festeggiano insieme

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Pietro e Paolo lo festeggiano insieme' è 'Onomastico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONOMASTICO

Perché la soluzione è Onomastico? L'onomastico è una ricorrenza che celebra il giorno dedicato a un santo o a un nome specifico, spesso accompagnato da tradizioni e festeggiamenti. Nel caso di Pietro e Paolo, questa celebrazione avviene il 29 giugno, giorno in cui si ricorda la loro vita e il loro ruolo nella storia cristiana. Durante questa giornata, molte persone condividono momenti di gioia con amici e parenti, sottolineando l'importanza di questa ricorrenza nel calendario religioso e culturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Pietro e Paolo lo festeggiano insieme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Onomastico

Quando la definizione "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme" conferma che la soluzione 'Onomastico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Onomastico

O Otranto N Napoli O Otranto M Milano A Ancona S Savona T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Onomastico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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