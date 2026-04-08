Pietro e Paolo lo festeggiano insieme
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SOLUZIONE: ONOMASTICO
Perché la soluzione è Onomastico? L'onomastico è una ricorrenza che celebra il giorno dedicato a un santo o a un nome specifico, spesso accompagnato da tradizioni e festeggiamenti. Nel caso di Pietro e Paolo, questa celebrazione avviene il 29 giugno, giorno in cui si ricorda la loro vita e il loro ruolo nella storia cristiana. Durante questa giornata, molte persone condividono momenti di gioia con amici e parenti, sottolineando l'importanza di questa ricorrenza nel calendario religioso e culturale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Pietro e Paolo lo festeggiano insieme nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Onomastico
Quando la definizione "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme" conferma che la soluzione 'Onomastico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Onomastico
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietro e Paolo lo festeggiano insieme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Onomastico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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