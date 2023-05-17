La madre di Cicerone
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La madre di Cicerone' è 'Mater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La madre di Cicerone
- Risposta: MATER
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MTR
- Inizia con: M
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Mater? Mater è il termine usato per indicare la madre di Cicerone. È una figura importante nella sua vita, simbolo di affetto e saggezza. La parola richiama anche il concetto di origine e nutrimento, sottolineando il legame profondo tra madre e figlio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La madre di Cicerone: risposta da 5 lettere
Se la definizione "La madre di Cicerone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Mater. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.