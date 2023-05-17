La madre di Cicerone

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La madre di Cicerone' è 'Mater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MATER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La madre di Cicerone
  • Risposta: MATER
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MTR
  • Inizia con: M
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Mater? Mater è il termine usato per indicare la madre di Cicerone. È una figura importante nella sua vita, simbolo di affetto e saggezza. La parola richiama anche il concetto di origine e nutrimento, sottolineando il legame profondo tra madre e figlio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La madre di Cicerone: risposta da 5 lettere

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