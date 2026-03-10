Una violenta invettiva che ricorda Cicerone

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una violenta invettiva che ricorda Cicerone' è 'Catilinaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATILINARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una violenta invettiva che ricorda Cicerone" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una violenta invettiva che ricorda Cicerone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Catilinaria? Le Catilinarie sono discorsi pronunciati da Cicerone che accusano con passione e veemenza un condottiero romano. Questi interventi si distinguono per il tono acceso e la forza con cui vengono espressi i sospetti e le critiche nei confronti di un politico coinvolto in manovre rivoluzionarie. Le parole usate mirano a smascherare le intenzioni oscure e a mettere in guardia il pubblico, rivelando l’abilità oratoria e la determinazione dell’oratore nell’affrontare temi di grande rilevanza pubblica.

La definizione "Una violenta invettiva che ricorda Cicerone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una violenta invettiva che ricorda Cicerone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Catilinaria:

C Como A Ancona T Torino I Imola L Livorno I Imola N Napoli A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una violenta invettiva che ricorda Cicerone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

