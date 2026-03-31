Cicerone sventò quella ordita da Catilina

Home / Soluzioni Cruciverba / Cicerone sventò quella ordita da Catilina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cicerone sventò quella ordita da Catilina' è 'Congiura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONGIURA

Perché la soluzione è Congiura? Una congiura rappresenta un piano segreto e spesso criminale ideato da un gruppo di persone per sovvertire l’ordine costituito o attentare alla stabilità di un governo. In questo contesto, la voce di Cicerone si riferisce all’abilità del famoso oratore nel scoprire e impedire un complotto organizzato da Catilina. La sua capacità di smascherare la congiura ha evitato conseguenze disastrose per la repubblica romana, dimostrando l’importanza di un’efficace attività di intelligence e vigilanza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cicerone sventò quella ordita da Catilina". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cicerone sventò quella ordita da Catilina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Congiura

In presenza della definizione "Cicerone sventò quella ordita da Catilina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cicerone sventò quella ordita da Catilina" conferma che la soluzione 'Congiura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Congiura

C Como O Otranto N Napoli G Genova I Imola U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cicerone sventò quella ordita da Catilina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Congiura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La ordì CatilinaRivolta del 1485 contro re Ferdinando IQuella dei Pazzi fu ai danni dei MediciDiscorso di Cicerone o di DemosteneIl diritto di CiceroneL io di CiceroneAffinché per CiceroneLo parlava Cicerone