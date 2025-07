Autrice di un filius nei cruciverba: la soluzione è Mater

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Autrice di un filius' è 'Mater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATER

Curiosità e Significato di Mater

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Mater, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mater? MATER significa madre in latino, rappresentando la figura femminile che dà vita e cura. È un termine che evoca affetto, protezione e radici profonde, simbolo di generazione e nutrimento. La parola richiama anche concetti di origine e fondamento, essenziali per la crescita di qualsiasi cosa. In breve, mater è il cuore della famiglia e della vita stessa.

Come si scrive la soluzione Mater

Se ti sei imbattuto nella definizione "Autrice di un filius", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O E T T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERETTO" ERETTO

