La madre delle Oceanine
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La madre delle Oceanine' è 'Teti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La madre delle Oceanine
- Risposta: TETI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TTI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Teti? Le Oceanine sono creature misteriose e affascinanti, considerate le madri di questo mondo sommerso. Teti, una delle più note, incarna la figura materna tra le loro leggende, simbolo di protezione e cura per tutte le forme di vita che abitano le profondità marine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La madre delle Oceanine: risposta da 4 lettere
Se la definizione "La madre delle Oceanine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Teti. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.