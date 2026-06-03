La madre delle Oceanine

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La madre delle Oceanine' è 'Teti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TETI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La madre delle Oceanine
  • Risposta: TETI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TTI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Teti? Le Oceanine sono creature misteriose e affascinanti, considerate le madri di questo mondo sommerso. Teti, una delle più note, incarna la figura materna tra le loro leggende, simbolo di protezione e cura per tutte le forme di vita che abitano le profondità marine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La madre delle Oceanine: risposta da 4 lettere

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