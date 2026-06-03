La madre delle Oceanine

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La madre delle Oceanine' è 'Teti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T E T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La madre delle Oceanine

La madre delle Oceanine Risposta: TETI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: T T I

Inizia con: T

T Finisce con: I

Perchè la soluzione è Teti? Le Oceanine sono creature misteriose e affascinanti, considerate le madri di questo mondo sommerso. Teti, una delle più note, incarna la figura materna tra le loro leggende, simbolo di protezione e cura per tutte le forme di vita che abitano le profondità marine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La madre delle Oceanine: risposta da 4 lettere

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