Brindano in alto
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Brindano in alto' è 'Calici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CALICI
Come completare la definizione
- Definizione: Brindano in alto
- Risposta: CALICI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Calici? Durante le occasioni speciali, le persone spesso si riuniscono per festeggiare e condividere momenti di gioia. In questi momenti, si alzano i calici, simbolo di convivialità e buon auspicio. Il gesto di brindare in alto con i calici rappresenta un gesto di augurio e di rispetto reciproco. La tradizione di sollevare i bicchieri è radicata nelle usanze di molte culture, sottolineando l'importanza di celebrare insieme. Questo rito continua ad essere un segno di unione e allegria.
La risposta alla definizione 'Brindano in alto'
Per risolvere la definizione "Brindano in alto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calici'.
Schemi utili per Calici
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: C_____
- Schema finale: __LICI
Le 6 lettere della soluzione Calici
La soluzione 'Calici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Brindano in alto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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