Colorata come un oliva

Home / Soluzioni Cruciverba / Colorata come un oliva

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colorata come un oliva' è 'Verdastra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V E R D A S T R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Colorata come un oliva

Colorata come un oliva Risposta: VERDASTRA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 3

3 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V D T A

Inizia con: V

V Finisce con: A

Perchè la soluzione è Verdastra? VERDASTRA è un termine che richiama il colore di un'oliva matura, ricco di sfumature intense e vivaci. Questa parola evoca immagini di natura e freschezza, portando alla mente tonalità profonde e naturali che si mescolano tra loro in modo armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Verdastra' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Colorata come un oliva: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "Colorata come un oliva", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Verdastra. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'colorata'