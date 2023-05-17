Colorata come un oliva
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colorata come un oliva' è 'Verdastra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Colorata come un oliva
- Risposta: VERDASTRA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 3
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VDTA
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Verdastra? VERDASTRA è un termine che richiama il colore di un'oliva matura, ricco di sfumature intense e vivaci. Questa parola evoca immagini di natura e freschezza, portando alla mente tonalità profonde e naturali che si mescolano tra loro in modo armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Colorata come un oliva: risposta da 9 lettere
In presenza della definizione "Colorata come un oliva", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Verdastra. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.