Colorata come un oliva

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colorata come un oliva' è 'Verdastra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VERDASTRA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Colorata come un oliva
  • Risposta: VERDASTRA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VDTA
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Verdastra? VERDASTRA è un termine che richiama il colore di un'oliva matura, ricco di sfumature intense e vivaci. Questa parola evoca immagini di natura e freschezza, portando alla mente tonalità profonde e naturali che si mescolano tra loro in modo armonioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Colorata come un oliva: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "Colorata come un oliva", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Verdastra. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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