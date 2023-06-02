Varietà di oliva tipica del Ponente ligure

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Varietà di oliva tipica del Ponente ligure' è 'Taggiasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAGGIASCA

Perchè la soluzione è Taggiasca? La Taggiasca è una varietà di oliva molto apprezzata nel Ponente ligure. Con il suo sapore delicato e fruttato, viene spesso usata per ottenere un olio di alta qualità. Questa pianta cresce bene nel clima mite della regione, regalando frutti unici e riconoscibili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Varietà di oliva tipica del Ponente ligure
  • Risposta: TAGGIASCA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: T________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A
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Varietà di oliva tipica del Ponente ligure nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Taggiasca

In presenza della definizione "Varietà di oliva tipica del Ponente ligure", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Taggiasca'.

Le 9 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
G Genova
G Genova
I Imola
A Ancona
S Savona
C Como
A Ancona

La soluzione 'Taggiasca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Varietà di oliva tipica del Ponente ligure". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Comune ligure che dà il nome a un oliva Un capoluogo di provincia ligure di ponente La tipica costruzione degli Inuit La particolare coppa di legno tipica della Val d Aosta Il legume per preparare la farinata ligure 

Altre definizioni collegate

Con varietà: Una varietà di pomodoro 

Con oliva: La sigla dell olio extravergine d oliva 

Con tipica: La tipica casa degli Eschimesi 