Varietà di oliva tipica del Ponente ligure

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Varietà di oliva tipica del Ponente ligure' è 'Taggiasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAGGIASCA

Perchè la soluzione è Taggiasca? La Taggiasca è una varietà di oliva molto apprezzata nel Ponente ligure. Con il suo sapore delicato e fruttato, viene spesso usata per ottenere un olio di alta qualità. Questa pianta cresce bene nel clima mite della regione, regalando frutti unici e riconoscibili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Varietà di oliva tipica del Ponente ligure

Varietà di oliva tipica del Ponente ligure Risposta: TAGGIASCA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: T________

T________ Inizia con: T

T Finisce con: A

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Varietà di oliva tipica del Ponente ligure nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Taggiasca

In presenza della definizione "Varietà di oliva tipica del Ponente ligure", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Taggiasca'.

Le 9 lettere della soluzione

T Torino A Ancona G Genova G Genova I Imola A Ancona S Savona C Como A Ancona

La soluzione 'Taggiasca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Varietà di oliva tipica del Ponente ligure". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.