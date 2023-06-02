Varietà di oliva tipica del Ponente ligure
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SOLUZIONE: TAGGIASCA
Perchè la soluzione è Taggiasca? La Taggiasca è una varietà di oliva molto apprezzata nel Ponente ligure. Con il suo sapore delicato e fruttato, viene spesso usata per ottenere un olio di alta qualità. Questa pianta cresce bene nel clima mite della regione, regalando frutti unici e riconoscibili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Varietà di oliva tipica del Ponente ligure
- Risposta: TAGGIASCA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Varietà di oliva tipica del Ponente ligure nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Taggiasca
In presenza della definizione "Varietà di oliva tipica del Ponente ligure", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Taggiasca'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Taggiasca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Varietà di oliva tipica del Ponente ligure". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
Con varietà: Una varietà di pomodoro
Con oliva: La sigla dell olio extravergine d oliva
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