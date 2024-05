La Soluzione ♚ Colorata come l arcobaleno

: IRIDATA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Colorata come l arcobaleno: Stai cercando altri significati, vedi arcobaleno (disambigua). in fisica dell'atmosfera e meteorologia, l'arcobaleno è un fenomeno atmosferico che produce... La maglia iridata è la maglia distintiva indossata dal campione del mondo in carica di una disciplina del ciclismo. Si tratta di una maglia bianca con cinque bande orizzontali colorate intorno al torace. Dall'alto in basso si hanno bande di colore blu, rosso, nero, giallo e verde, ovvero gli stessi della bandiera olimpica, a simboleggiare i cinque continenti. Questa tradizione è usata in tutte le otto discipline riconosciute dall'Unione Ciclistica Internazionale: ciclismo su strada, ciclismo su pista, mountain biking, ciclocross, BMX, trial, ciclismo indoor e paraciclismo. Il campione del mondo in carica ha il diritto di indossare la maglia ...

Altre Definizioni con iridata; colorata; come; arcobaleno;