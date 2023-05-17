C è chi lo usa per friggere

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è chi lo usa per friggere' è 'Burro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BURRO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: C è chi lo usa per friggere
  • Risposta: BURRO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BRO
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Burro? Il burro è quello che si utilizza spesso in cucina per friggere, conferendo sapore e croccantezza ai piatti. È un ingrediente versatile che dona morbidezza e gusto alle pietanze, rendendo ogni preparazione più ricca e appetitosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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C è chi lo usa per friggere: risposta da 5 lettere

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