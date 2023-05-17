C è chi lo usa per friggere

Home / Soluzioni Cruciverba / C è chi lo usa per friggere

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è chi lo usa per friggere' è 'Burro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B U R R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: C è chi lo usa per friggere

C è chi lo usa per friggere Risposta: BURRO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: B R O

Inizia con: B

B Finisce con: O

Perchè la soluzione è Burro? Il burro è quello che si utilizza spesso in cucina per friggere, conferendo sapore e croccantezza ai piatti. È un ingrediente versatile che dona morbidezza e gusto alle pietanze, rendendo ogni preparazione più ricca e appetitosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Burro' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

C è chi lo usa per friggere: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "C è chi lo usa per friggere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Burro. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate