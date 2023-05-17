C è chi lo usa per friggere
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è chi lo usa per friggere' è 'Burro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: C è chi lo usa per friggere
- Risposta: BURRO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BRO
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Burro? Il burro è quello che si utilizza spesso in cucina per friggere, conferendo sapore e croccantezza ai piatti. È un ingrediente versatile che dona morbidezza e gusto alle pietanze, rendendo ogni preparazione più ricca e appetitosa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
C è chi lo usa per friggere: risposta da 5 lettere
Per risolvere la definizione "C è chi lo usa per friggere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Burro. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.