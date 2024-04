La Soluzione ♚ Lo clicca chi usa il PC

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOUSE

Curiosità su Lo clicca chi usa il pc: Punta e clicca, sviluppato e pubblicato da daedalic entertainment. la versione originale, in tedesco, è stata distribuita il 27 gennaio 2012, con il titolo... Il mouse è un dispositivo di puntamento portatile che traduce il movimento bidimensionale rispetto ad una superficie piana nel movimento di un cursore su uno schermo, permettendo un controllo fluido dell'interfaccia grafica di un computer. I mouse dispongono anche di uno o più pulsanti per consentire varie operazioni e ai quali possono essere assegnate varie funzioni di input. Spesso dispongono anche di altri elementi, come per esempio la rotellina che consente la funzione di scorrimento verticale. L'etimologia del nome deriva dal vocabolo che in lingua inglese indica topo, per via della somiglianza con l'animale. Il dispositivo è stato ...

