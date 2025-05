Si scioglie in padella nei cruciverba: la soluzione è Burro

BURRO

Curiosità e Significato di "Burro"

Il burro è un grasso alimentare ottenuto dalla lavorazione della panna o del latte. È conosciuto per il suo sapore ricco e la sua capacità di sciogliersi facilmente in padella, rendendolo un ingrediente fondamentale in molte preparazioni culinarie, dai soffritti ai dolci.

Come si scrive la soluzione: Burro

B Bologna

U Udine

R Roma

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z M O M T A S E E A R Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMEMORATEZZA" SMEMORATEZZA

