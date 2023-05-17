L autore della saga borghese I Buddenbrook

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L autore della saga borghese I Buddenbrook' è 'Mann'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MANN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L autore della saga borghese I Buddenbrook
  • Risposta: MANN
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MNN
  • Inizia con: M
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Mann? Thomas Mann è l’autore della saga borghese I Buddenbrook, un romanzo che dipinge con cura le vicende di una famiglia tedesca nel XIX secolo. La sua scrittura dettagliata e intensa cattura le sfumature di un’epoca e di un mondo in evoluzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L autore della saga borghese I Buddenbrook: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "L autore della saga borghese I Buddenbrook", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Mann. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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