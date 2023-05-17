L autore della saga borghese I Buddenbrook
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L autore della saga borghese I Buddenbrook' è 'Mann'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L autore della saga borghese I Buddenbrook
- Risposta: MANN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MNN
- Inizia con: M
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Mann? Thomas Mann è l’autore della saga borghese I Buddenbrook, un romanzo che dipinge con cura le vicende di una famiglia tedesca nel XIX secolo. La sua scrittura dettagliata e intensa cattura le sfumature di un’epoca e di un mondo in evoluzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L autore della saga borghese I Buddenbrook: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "L autore della saga borghese I Buddenbrook", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Mann. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.