L autore della saga borghese I Buddenbrook

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L autore della saga borghese I Buddenbrook' è 'Mann'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A N N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L autore della saga borghese I Buddenbrook

L autore della saga borghese I Buddenbrook Risposta: MANN

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M N N

Inizia con: M

M Finisce con: N

Perchè la soluzione è Mann? Thomas Mann è l’autore della saga borghese I Buddenbrook, un romanzo che dipinge con cura le vicende di una famiglia tedesca nel XIX secolo. La sua scrittura dettagliata e intensa cattura le sfumature di un’epoca e di un mondo in evoluzione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L autore della saga borghese I Buddenbrook: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "L autore della saga borghese I Buddenbrook", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Mann. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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