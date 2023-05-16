Strofinio o contrasto

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strofinio o contrasto' è 'Attrito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ATTRITO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Strofinio o contrasto
  • Risposta: ATTRITO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ARIO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Attrito? L’attrito è quella sensazione di resistenza che si avverte quando due superfici si sfiorano o si muovono tra loro. È come un piccolo ostacolo che rallenta il movimento, creando una sensazione di frizione tra le cose che si toccano o si sfregano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strofinio o contrasto: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Strofinio o contrasto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Attrito. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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