Strofinio o contrasto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strofinio o contrasto' è 'Attrito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Strofinio o contrasto
- Risposta: ATTRITO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ARIO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Attrito? L’attrito è quella sensazione di resistenza che si avverte quando due superfici si sfiorano o si muovono tra loro. È come un piccolo ostacolo che rallenta il movimento, creando una sensazione di frizione tra le cose che si toccano o si sfregano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Strofinio o contrasto: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Strofinio o contrasto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Attrito. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.