Strofinio o contrasto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strofinio o contrasto' è 'Attrito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A T T R I T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Strofinio o contrasto

Strofinio o contrasto Risposta: ATTRITO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A R I O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Attrito? L’attrito è quella sensazione di resistenza che si avverte quando due superfici si sfiorano o si muovono tra loro. È come un piccolo ostacolo che rallenta il movimento, creando una sensazione di frizione tra le cose che si toccano o si sfregano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strofinio o contrasto: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Strofinio o contrasto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Attrito. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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