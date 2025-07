Contrasto sia fisico che figurativo nei cruciverba: la soluzione è Attrito

ATTRITO

Curiosità e Significato di Attrito

Vuoi sapere di più su Attrito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Attrito.

Perché la soluzione è Attrito? L'attrito è la forza che si oppone al movimento tra due superfici a contatto, sia in senso fisico che figurato. In ambito pratico, ci permette ad esempio di camminare senza scivolare; in senso figurato, indica tensioni o conflitti tra persone o idee. Insomma, l’attrito è ciò che crea resistenza e dinamismo, rendendo le relazioni e le situazioni più interessanti e complesse.

Come si scrive la soluzione Attrito

La definizione "Contrasto sia fisico che figurativo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

