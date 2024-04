La Soluzione ♚ In contrasto con la sua epoca

La soluzione di 13 lettere per la definizione: In contrasto con la sua epoca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANACRONISTICO

Curiosità su In contrasto con la sua epoca: Un bel contrasto con la bella carnagione chiara della giovane. come tipico nei vestiti dell'epoca, le maniche sono le parti più elaborate, in questo caso... L'anacronismo (dal greco antico: a-, aná-, "contro" e , chrónos, "tempo") è un'incoerenza cronologica che consiste nella rappresentazione, raffigurazione o narrazione di oggetti, persone, avvenimenti o menzioni posteriori al periodo in cui è ambientata la narrazione principale. Un esempio tipico di anacronismo sarebbe, per esempio, raffigurare un veicolo a motore in un racconto ambientato nel medioevo, a meno che non si tratti di una narrazione fantascientifica che giustifichi l'incongruenza. Meno comunemente il termine viene utilizzato in senso opposto, a indicare elementi del passato presenti in un'epoca posteriore. L'anacronismo ...

