La definizione e la soluzione di 7 lettere: Situazione di contrasto. ATTRITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In fisica l'attrito è una forza che si oppone al movimento o allo spostamento di un corpo relativo alla superficie su cui si trova: se si manifesta tra superfici in quiete relativa si parla di attrito statico, se invece si manifesta tra superfici in moto relativo si parla di attrito dinamico. Si tratta di un fenomeno microscopico, sempre presente nel mondo reale, che presenta vantaggi e svantaggi a seconda del contesto di analisi e la cui origine fisica è fatta risalire alle forze di adesione o coesione tra materiali in interazione tra loro. Queste forze a loro volta derivano in ultima analisi dall'interazione elettrostatica tra i materiali ...

attrito ( approfondimento) m sing (pl.: attriti)

(fisica) (meccanica) forza che si oppone al movimento di due corpi (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

at | trì | to

Pronuncia

IPA: /at'trito/

Etimologia / Derivazione

dal latino attritus che deriva da atterere cioè "sfregare"

Sinonimi

(fisica) strofinio, resistenza

strofinio, resistenza ( per estensione ) sfregamento

sfregamento (senso figurato) urto, contrasto, dissidio, disaccordo, divergenza, dissenso, discordia

Contrari