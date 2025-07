Uno strofinio che smussa e rifinisce nei cruciverba: la soluzione è Limatura

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno strofinio che smussa e rifinisce

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno strofinio che smussa e rifinisce' è 'Limatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIMATURA

Curiosità e Significato... La parola Limatura è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Limatura.

Perché la soluzione è Limatura? La limatura è un’operazione di rifinitura che consiste nel rimuovere piccole parti di un materiale, come metallo o legno, per ottenere una superficie liscia e uniforme. È un processo di smussatura che perfeziona il lavoro, eliminando imperfezioni e migliorando l’aspetto finale. In breve, la limatura rende tutto più levigato e pronto per l’uso o la successiva lavorazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Strofinio o contrastoBalza di tessuto che rifinisce un abito fraSi smussa se è vivoLi smussa chi vuole addolcirsiStrofinio struscio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Uno strofinio che smussa e rifinisce" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

R O A O C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORONA" CORONA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.