Si indorano per addolcirle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si indorano per addolcirle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PILLOLE

Significato/Curiosita : Si indorano per addolcirle

Correggibile adottando pillole con clima estrogenico minore), sensazione di gonfiore, lieve aumento di peso (comunque contrastabile assumendo pillole contenenti particolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023



Cerca altre Definizioni