La Soluzione ♚ Confetti medicinali La definizione e la soluzione di 7 lettere: Confetti medicinali. PILLOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Confetti medicinali: La pillola anticoncezionale o pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale. Si tratta del metodo contraccettivo reversibile con la più alta percentuale di efficacia. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La pillola anticoncezionale o pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale. Si tratta del metodo contraccettivo reversibile con la più alta percentuale di efficacia. pillole f pl plurale di pillola Sillabazione pìl | lo | le Etimologia / Derivazione vedi pillola Sinonimi in pillole: in piccole dosi Altre Definizioni con pillole; confetti; medicinali; Le vende il farmacista; Sfere medicinali; Custodia per confetti; Medicinali per il cuore; Mobiletti per medicinali; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Confetti medicinali

PILLOLE

P

I

L

L

O

L

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Confetti medicinali' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.