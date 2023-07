Sfere medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfere medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PILLOLE

Significato/Curiosità : Sfere medicinali

Le "pillole" sono sfere medicinali solide e compatte che vengono utilizzate per somministrare farmaci o sostanze terapeutiche. Sono comunemente usate per l'assunzione orale e sono progettate per essere facili da ingoiare. Le pillole sono prodotte attraverso processi farmaceutici che coinvolgono la compressione di ingredienti attivi e di eccipienti in una forma compatta. Possono variare in dimensioni, forme e colori a seconda del tipo di farmaco e delle preferenze di somministrazione. Le pillole contengono generalmente dosi precise di principi attivi che vengono rilasciati nel corpo nel corso del tempo per ottenere l'effetto terapeutico desiderato. Queste possono essere utilizzate per trattare una vasta gamma di condizioni mediche, come il dolore, le infezioni, le malattie croniche e molte altre. Le pillole sono diventate uno dei metodi di somministrazione più comuni e convenienti per i farmaci, facilitando la gestione e il trattamento di diverse patologie.

