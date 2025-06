Sferette medicinali nei cruciverba: la soluzione è Pillole

PILLOLE

Curiosità e Significato di "Pillole"

La soluzione Pillole di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pillole per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pillole? Le sferette medicinali sono piccole pillole o compresse utilizzate per assumere farmaci in modo pratico e veloce. La loro forma rotonda e compatta le rende facili da ingerire, rappresentando una soluzione comoda per il trattamento di diverse patologie. In modo semplice, sono le classiche pillole che ci aiutano a stare meglio ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Pillole

Hai trovato la definizione "Sferette medicinali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U P N I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INPUT" INPUT

