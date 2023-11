La definizione e la soluzione di: Immagine sacra dipinta su tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ICONA

Significato/Curiosita : Immagine sacra dipinta su tavola

La sacra famiglia canigiani è un dipinto a olio su tavola (131x107 cm) di raffaello sanzio, databile al 1507 circa e conservato nell'alte pinakothek di... Informatica Icona – piccola immagine il cui scopo è attivare un programma, un file etc. Icona – file icona (con estensione .ico) nel sistema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

