Ognuno dei 114 capitoli del Corano

(disambigua). nel corano, la sura (in arabo 'sura', impropriamente 'capitolo'; pl. , suwar, 'sure') è ognuna delle 114 ripartizioni del libro; ogni... Nel Corano, la sura (in arabo 'sura', impropriamente 'capitolo'; pl. , suwar, 'sure') è ognuna delle 114 ripartizioni del Libro; ogni sura, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

