Ha accesso limitato monastero di

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La clausura (dal latino claudere, "chiudere") è il complesso di luoghi che in una casa religiosa sono riservati alla comunità; il termine indica anche il complesso di norme che regola l'ingresso e l'uscita dei religiosi e degli estranei a questi ambienti. Esistono due tipi di clausura: la clausura "papale" (ovvero conforme alle norme dettate dalla Santa sede) riguarda i monasteri di monache interamente dedite alla vita contemplativa; la clausura "costituzionale" (cioè disciplinata dalle costituzioni) adatta all'indole dei singoli istituti. Per gli uomini la clausura è passiva, ossia non consente l'ingresso delle donne. Per le donne, invece, ...

clausura ( approfondimento) f sing (pl.: clausure)

(religione) , (cristianesimo) regola che vincola i religiosi di alcuni ordini a non uscire dalla struttura ove risiedono e a non lasciar entrare estranei

Sillabazione

clau | sù | ra

Pronuncia

IPA: /klaw'zura/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo clausura, che deriva da claudere cioè "chiudere"

Sinonimi

convento

(senso figurato) solitudine, isolamento, segregazione, ritiro

Contrari